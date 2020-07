Puig e Ansu Fati, il Barcellona torna autonomista e capisce che il mercato non è arte sua (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 25 novembre del 2012 Riqui Puig aveva 13 anni, Ansu Fati solo 10. È una data che alla Masia tengono appuntata a futura memoria. Il giorno in cui il compianto Tito Vilanova tenne in campo per oltre un’ora un intero Barcellona fatto in casa. Undici su undici prodotti della famigerata cantera catalana. Quell’autarchia all’epoca passò per sospetta, fu processata con un po’ d’orgoglio ma il marchio Barcellona andava già altrove, s’allargava al mondo e aveva bisogno di spendere per affermarsi. Questione, anche, di immagine. 800 milioni di euro dopo, il Barcellona ha quasi completato il carpiato, bruciando più o meno nell’ordine Arda Turan, Aleix Vidal, Andre Gomes, Paco Alcacer, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Jasper ... Leggi su ilnapolista

Ci sono i giovani Ansu Fati e Riqui Puig, De Jong si è fatto male ed è rientrato, e soprattutto c’è Leo Messi, che ha conquistato il suo settimo ‘pichichi’ ed è si un po’ solo ma in ottima forma.

Il Barça si consola: "manita" all'Alaves. Messi chiude a 25 gol e "conferma" Setien

Tre giorni, un’eternità. Giovedì sera, dopo la sconfitta in casa con l'Osasuna che offriva la Liga al Madrid, Messi è apparso alla flash interview e ha sparato a zero. Tutto sbagliato, tutto da rifare ...

