Pugilato, Vianello: “Avversario positivo al covid e incontro cancellato. Ora torno in Italia” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Il mio incontro è stato cancellato a causa della positività del mio avversario. Si tratta di una situazione difficile ma sono fiducioso per il mio futuro“. Lo ha scritto il pugile italiano Guido Vianello sul suo profilo twitter ufficiale. Poi sulle prossime mosse: “Mi sono allenato duramente e ho riscontrato diversi miglioramenti. Ora è il momento di tornare in Italia, ricaricare le pile e attendere la data per il prossimo match”. Guido Vianello avrebbe dovuto affrontare Kingsley Ibeh: “Gli auguro il meglio e spero di poter riorganizzare il più presto possibile l’incontro”. Leggi su sportface

sportface2016 : Pugilato, il tweet di Guido Vianello - RaiSport : ?? @vianello_guido alla conquista di #LasVegas ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pugilato Vianello Boxe, Vianello cambia avversario: a Las Vegas contro Ibeh la Repubblica Boxe, Vianello cambia avversario: a Las Vegas contro Ibeh

Per molti aspetti un pugile simile ai sette precedenti (tutti battuti per ko) affrontati da Vianello nella sua avventura americana, partita quando l'avvocato newyorchese Bob Arum (leggendario promoter ...

BOXE: FORFAIT KELLY, A LAS VEGAS VIANELLO CONTRO IBEH

conosco Ibeh perche' l'ho visto combattere qui a Las Vegas - racconta Vianello - e' molto aggressivo ma e' un pugile molto pesante e si scopre molto, quindi e' perfetto per i miei colpi rapidi ...

Per molti aspetti un pugile simile ai sette precedenti (tutti battuti per ko) affrontati da Vianello nella sua avventura americana, partita quando l'avvocato newyorchese Bob Arum (leggendario promoter ...conosco Ibeh perche' l'ho visto combattere qui a Las Vegas - racconta Vianello - e' molto aggressivo ma e' un pugile molto pesante e si scopre molto, quindi e' perfetto per i miei colpi rapidi ...