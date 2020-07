Psg, Thiago Silva verso l’addio con bolgia e scatta allarme tifosi per il Covid (Di lunedì 20 luglio 2020) Thiago Silva verso l'addio al Psg. Il difensore brasiliano dopo otto anni passati in Francia è pronto a lasciare a fine agosto per tuffarsi in una nuova esperienza.LE POSSIBILI DESTINAZIONIcaption id="attachment 942919" align="alignnone" width="1024" Thiago Silva (Getty Images)/captionNon mancano le pretendenti per l'ex difensore del Milan. Dalla Premier League il maggior corteggiatore è Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe all'Everton in vista della prossima stagione, mentre in Italia la Fiorentina di Commisso è pronta a proporre un importante contratto per il brasiliano. In patria le richieste sono numerose, col Flamengo che in questo momento sembra in vantaggio su tutti. Ovunque vada, Thiago Silva molto probabilmente non ... Leggi su itasportpress

I tifosi del Psg sono sotto stretta osservazione dopo il mancato rispetto delle norme sul distanziamento in occasione del test contro il Beveren. Ciò non impedirà loro in ogni caso di tributare un cal ...

Cavani, milionario in disgrazia: i tifosi lo scaricano e il suo futuro...

Da idolo della curva a reietto. Il passo è breve, nonostante i 200 gol da record, per Edinson Cavani. Il Matador non è più in odor di santità tra gli ultrà del Psg. Anzi, dopo le critiche mediatiche, ...

