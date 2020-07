Psg, bufera sui tifosi per mancato rispetto delle norme per il Coronavirus (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA - L'associazione delle leghe dello sport professionistico francese, Anlsp, ha denunciato il comportamento dei tifosi del Psg per il mancato rispetto delle regole sanitarie sabato scorso durante ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - L'associazione delle leghe dello sport professionistico francese (Anlsp) ha denunciato il comportamento dei tifosi del Psg per il mancato rispetto delle regole sanitarie sabato scorso durante ...

Neymar e Izabel Goulart insieme? L'amico tradito e il giallo social

Vatti a fidare degli ex compagni di squadra. Questo deve aver pensato il portiere Kevin Trapp una volta scoperto il presunto gossip tra la sua ex fidanzata, la modella Izabel Goulart, e Neymar, gioiel ...

