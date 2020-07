Prostituta nigeriana positiva al coronavirus non dà i nomi dei clienti. Sparito il protettore (Di lunedì 20 luglio 2020) Vicenza, 20 lug – Muta come un pesce. Ha scelto di non collaborare con le forze dell’ordine la Prostituta nigeriana 23enne risultata positiva al tampone per il coronavirus e ricoverata da venerdì scorso nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Vicenza. La ragazza – che è affetta da una forma leggera di Covid-19 e le cui condizioni di salute non destano quindi preoccupazione – è domiciliata a Trento e si rifiuta di fornire informazioni sui contatti avuti negli ultimi giorni: non vuole, cioè, rivelare l’identità dei clienti con cui è entrata in contatto e che rischiano a loro volta di diventare veicolo di contagio nel caso avessero contratto il virus. Sembra invece essersi volatilizzato l’uomo – gli ... Leggi su ilprimatonazionale

