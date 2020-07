Programmi TV di stasera, martedì 21 luglio 2020. Canale 5 ripropone «Lo Show dei Record» (Di martedì 21 luglio 2020) Gerry Scotti Rai1, ore 21.25: Sorelle (Replica) Fiction di Cinzia TH Torrini, del 2016, con Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri. Prima puntata: Chiara è un brillante avvocato, single, che vive a Roma dopo aver chiuso i contatti con la città dov’è cresciuta a causa di gravi incomprensioni con la sorella Elena, separata con tre figli, e con la madre Antonia, che accusa lievi sintomi di demenza. La misteriosa sparizione di Elena costringe Chiara a tornare per mettere ordine nella vita dei nipoti, e a fare i conti col suo grande amore, finito per un atroce tradimento. Rai2, ore 21.45: Squadra Speciale Cobra 11 23×09 Vendetta in maschera: Giovedì grasso. Semir, Paul e Jenny vanno ad una festa di Carnevale. All’improvviso, vengono derubati da clown maschera ti, che rubano, tra tante ... Leggi su davidemaggio

Albatro65141558 : @La7tv @GiorgiaMeloni @InOndaLa7 Stasera sugli altri canali ci sono bellissimi programmi - youngblood_TK : RT @eliscrivecose: La televisione italiana propone porcherie a diversi livelli ma attualmente credo che nulla superi lo schifo di tre progr… - Shoken70588183 : RT @eliscrivecose: La televisione italiana propone porcherie a diversi livelli ma attualmente credo che nulla superi lo schifo di tre progr… - blogtivvu : Stasera in Tv, programmi oggi 21 luglio: Sorelle, Lo Show dei Record, Viaggi di Nozze - ovi__aa : RT @eliscrivecose: La televisione italiana propone porcherie a diversi livelli ma attualmente credo che nulla superi lo schifo di tre progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera

Su PokerStars è possibile partecipare al freeroll di stasera, così come tutti i lunedì grazie al Club del Poker: ti spieghiamo come puoi divertirti in modo del tutto gratuito. Per tutto luglio potete ...Come mai The Resident 2 non va in onda stasera su Rai 1? Il motivo è presto detto: lo scarso interesse mostrato dai telespettatori durante la messa in onda dei primi 3 episodi della Serie Tv medical c ...