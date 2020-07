Probabili formazioni Reggio Audace-Bari, finale playoff Serie C 2019/2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Reggio Audace-Bari, sfida valida per la finale playoff di Serie C 2019/2020 che decreterà l’ultima promossa nel campionato cadetto. Si gioca in gara secca, chi riuscirà a vincere approderà in Serie B: dunque eventuali supplementari e rigori in caso di stallo. Il match si gioca mercoledì 22 luglio alle ore 20.45 e sarà visibile su Rai Sport ed Eleven Sports, ecco di seguito le possibili scelte dei due tecnici. Reggio Audace (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Lunetta; Zamparo; Radrezza, Kargbo. Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, ... Leggi su sportface

