Previsioni Meteo, forte maltempo tra venerdì 24 e sabato 25: allarme per violenti temporali (Di lunedì 20 luglio 2020) Previsioni Meteo – Settimana, quella appena iniziata, caratterizzata da due novità importanti sotto l’aspetto Meteorologico: 1- dapprima una frase calda abbastanza significativa, in particolare al centro-sud, ma per due o tre giorni anche sulle pianure settentrionali, per l’espansione di un promontorio anticiclonico a cuore caldo proveniente dal nord Africa; 2- poi, tra venerdì e sabato, l’entrata vigorosa, soprattutto sulle regioni centro settentrionali, di un fronte perturbato atlantico il quale comporterà un autentico scompiglio nella circolazione atmosferica, con forte maltempo. In questa sede ci occuperemo delle aree maggiormente interessate da questo impulso perturbato, analizzando quando e dove con ... Leggi su meteoweb.eu

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

