Previsioni Meteo: a fine Luglio nuovo tentativo dell’Anticiclone, ma non mancheranno spifferi instabili (Di martedì 21 luglio 2020) Previsioni Meteo – È l’ennesima conferma da parte del centro di calcolo europeo, circa un possibile finale di mese all’insegna nuovamente di un’alta pressione a più largo giro sul Mediterraneo e condizioni Meteo nuovamente in prevalenza stabili sull’Italia, salvo fastidi localizzati. Il trend del modello di Reading, nelle simulazioni, è piuttosto lineare, ma il centro di calcolo americano GFS e l’altro europeo UKMO, non sarebbero esattamente dello stesso avviso vedendo, entrambi, maggiori fastidi anche nel finale di mese per via di un’alta pressione ancora non convinta sul Mediterraneo centrale e, di contro, insidie provenienti da moderati cavi depressionari nordatlantici ancora incidenti verso i meridiani centrali europei e anche ... Leggi su meteoweb.eu

