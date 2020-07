Previsione giochi gratis PS Plus di agosto 2020, cosa bolle nel pentolone di Sony? (Di lunedì 20 luglio 2020) Quello delle previsioni legate ai giochi gratis PS Plus è sempre un momento molto atteso nel mese dei videogiocatori armati di PS4. È quel frangente in cui possibile impossibile si fondono, con le speranze che vengono messe sul piatto, a fronte di un futuro ancora nebuloso. È infatti ancora presto per attendere qualsivoglia tipologia di ufficialità da parte di Sony, ma questo non nega l'opportunità di avanzare ipotesi su quelli che saranno i titoli inclusi nella Instant Game Collection. Siamo sostanzialmente a fine ciclo per la console del colosso nipponico, e questo potrebbe voler dire l'arrivo di portate videoludiche belle ciccione. Che ci sia dunque qualche esclusiva di peso pronta a essere servita tra i giochi gratis PS Plus di ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Previsione giochi PlayStation Plus agosto 2020: previsioni e speculazioni sui giochi PS4 gratis Everyeye Videogiochi Previsione giochi gratis PS Plus di agosto 2020, cosa bolle nel pentolone di Sony?

Quello delle previsioni legate ai giochi gratis PS Plus è sempre un momento molto atteso nel mese dei videogiocatori armati di PS4. È quel frangente in cui possibile impossibile si fondono, con le ...

Ambrì, Nicola Mona: 'Senza pubblico sarebbe deleterio'

Con i conti che tornano, i biancoblù guardano avanti. 'Il futuro? Molte cose che non possiamo influenzare. Ma c'è tanta comprensione dai nostri tifosi' «Senza pubblico sarebbe deleterio». Sulla ventil ...

Quello delle previsioni legate ai giochi gratis PS Plus è sempre un momento molto atteso nel mese dei videogiocatori armati di PS4. È quel frangente in cui possibile impossibile si fondono, con le ...Con i conti che tornano, i biancoblù guardano avanti. 'Il futuro? Molte cose che non possiamo influenzare. Ma c'è tanta comprensione dai nostri tifosi' «Senza pubblico sarebbe deleterio». Sulla ventil ...