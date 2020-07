“Presto trasferito”. Alex Zanardi, la notizia a un mese dall’incidente. “Come Schumacher” (Di lunedì 20 luglio 2020) Un centro di riabilitazione attende a breve Alex Zanardi. A un mese dal’incidente e a pochi giorni dall’avvio della progressiva riduzione della sedazione farmacologica e il lento risveglio dal coma, la famiglia dell’ex pilota di Formula 1 sta valutando quale può essere la struttura più adatta per il decorso post-operatorio. Quando le condizioni di Zanardi lo permetteranno, informa l’AdnKronos, sarà disposto il trasferimento in un centro specializzato per la riabilitazione: tra le ipotesi anche quelle di un ‘viaggio’ all’estero, in una clinica come quella in cui è stato curato Michael Schumacher. Nel frattempo, Alex Zanardi continua a essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Presto trasferito”