Preside IC ‘Regina Elena’: ripensare spazi e didattica (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Noi alla riapertura del 14 settembre ci stiamo lavorando dal giorno successivo alla chiusura delle scuole. Il vero problema e’ il distanziamento, garantire la giusta distanza fra bambino e bambino, fra bocca e bocca”. Lo ha dichiarato Rossella Sonnino, dirigente scolastico dell’Ic ‘Regina Elena’ di Roma, all’agenzia di stampa Dire. “Per quanto riguarda i miei tre plessi- ha continuato- ‘Regina Elena’, ‘Buonarroti’ e ‘Pestalozzi’, abbiamo riconvertito tutti gli spazi a disposizione delle strutture: aula magna, palestra, teatro e laboratori; in alcuni casi abbiamo anche abbattuto dei muri di tramezzo per allargare gli ambienti. Abbiamo anche chiesto al commissario Arcuri l’invio di banchi singoli, monoposto, per favorire al meglio il distanziamento fra gli studenti. Per ... Leggi su romadailynews

