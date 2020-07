Premier League 2019/2020, lo Sheffield dice quasi addio all’Europa: Brighton salvo (Di lunedì 20 luglio 2020) Lo Sheffield United dice definitivamente addio al sesto posto e al sogno Europa League. Gli uomini di Wilder vanno ko in casa contro l’Everton di Ancelotti: finisce 0-1, al 46’ decide una rete di Richarlison. Ad una giornata di Premier League dal termine, lo Sheffield vede il Tottenham distante 4 punti, dunque aritmeticamente irraggiungibile. Il Brighton invece conquista il punto salvezza contro il Newcastle: la gara termina 0-0, ma quanto basta per rivedere entrambe le squadre nel massimo campionato inglese anche l’anno prossimo. Leggi su sportface

