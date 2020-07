Premier League 2019/2020, il Wolves non si ferma: 2-0 al Crystal Palace (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Wolverhampton non lascia scappare il Tottenham ritornando al sesto posto in classifica con 59 punti. I Wolves si impongono per 2-0 sul Crystal Palace nella trentasettesima giornata di Premier League grazie ai gol tra primo e secondo tempo di Podence e Jonny. Palace che resta a quota 42 punti con la salvezza già in tasca. Niente da fare in ottica qualificazione all’Europa League invece per lo Sheffield United (ko in serata con l’Everton) che dopo la vittoria del Wolverhampton dice addio ad ogni speranza. Leggi su sportface

