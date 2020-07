Premier, il Brighton trova il punto salvezza. Ko clamoroso dello Sheffield United che dice addio all’Europa (Di lunedì 20 luglio 2020) Le gare delle ore 19 di Premier League, valide per la trentasettesima giornata, sono appena terminate. Il Brighton trova la salvezza grazie al punto punto decisivo conquistato con lo 0-0 nella sfida al Newcastle. Con il clamoroso ko di stasera subito per 0-1 contro l’Everton con la rete di Richarlison invece, lo Sheffield United perde la possibilità di accedere all’Europa League. FOTO: Twitter ufficiale Everton L'articolo Premier, il Brighton trova il punto salvezza. Ko clamoroso dello Sheffield United che dice addio ... Leggi su alfredopedulla

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Premier: #Ancelotti mette fine ai sogni europei dello #Sheffield, #Brighton salvo - sportli26181512 : Brighton-Newcastle 0-0: La sfida tra Brighton e Newcastle United, match valevole per la trentrasettesima giornata d… - sportface2016 : #PremierLeague, l'#Everton vince di misura in casa dello #Sheffield per 1-0, mentre #Brighton e #Newcastle non vann… - VoceGiallorossa : ??????????????@premierleague - Scialbo 0-0 in @OfficialBHAFC-@NUFC. L'@Everton espugna il campo dello @SheffieldUnited. VI… - passionepremier : Lo Sheffield spreca una grande occasione. Tra Brighton e Newcastle pari a reti bianche -