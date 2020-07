Prediabete, perché mette a rischio il cuore (Di lunedì 20 luglio 2020) Si parla di diabete quando la glicemia arriva a 126 milligrammi per decilitro. Ma quando i valori si avvicinano a questa cifra, pur se si parla di Prediabete, cuore e arterie possono essere messi in difficoltà, come conferma una ricerca che appare su British Medical Journal. Per questo occorre controllare il peso, seguire una sana alimentazione e fare regolarmente attività fisica, visto che il movimento diventa un’arma efficacissima per controllare, attraverso l’attività muscolare, possibili incrementi della glicemia. Perché fare attenzione Partiamo dalle stime per il futuro, per dare un senso all’impatto che questa condizioni in cui si è ancora sani ma già ci sono i primi germi di un’alterazione del metabolismo che potrebbe condurre al diabete vero e proprio. Le previsioni dicono che nel ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Prediabete perché Obesità infantile: ecco perchè la prevenzione è fondamentale Wise Society