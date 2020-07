Power Hits Estate: le prime 5 posizioni della 4° settimana (Di lunedì 20 luglio 2020) Prosegue la sua corsa la Power Hits Estate 2020. Dominano la classifica per la seconda settimana consecutiva i Boombabash con Alessandra Amoroso La Power Hits Estate prosegue la sua corsa per eleggere la Hit più votata dell’Estate. La canzone vincitrice verrà proclamata il prossimo 9 settembre. Fino ad allora gli ascoltatori potranno continuare a votare i propri brani preferiti. Dopo Gaia e Irama, la band e la cantante salentina, confermano il primo posto della settimana scorsa. I Boomdabash feat. Alessandro Amoroso, per la seconda settimana di fila si piazzano sul podio della classifica provvisoria. Dopo l’avvenuta certificazione oro per “Karaoke”, ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Power Hits RADIO RTL 102.5 * " POWER HITS ESTATE ": « BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO IN TESTA CLASSIFICA, A SEGUIRE IRAMA, ACHILLE LAURO, LADY GAGA & ARIANA GRANDE e FRANCESCO GABBANI agenzia giornalistica opinione STREET POWER FOOTBALL: Nuovo Trailer Modalità Street Power

SFL Interactive e Maximum Games svelano oggi un nuovo trailer di gameplay che mette in mostra la modalità street power mode del loro prossimo gioco arcade, Street Power Football. Ogni giocatore dispor ...

TOMMASO PARADISO: il tour e l’album posticipati nel 2021 e un tormentone tardivo a fine estate

secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017. Sempre nel 2017, Tommaso ...

