PORDENONE – COSENZA: LE VOCI DALLA SALA STAMPA (Di lunedì 20 luglio 2020) MISTER ATTILIO TESSER (video) “Eravamo partiti bene e avremmo dovuto subito concretizzare le occasioni create. Nessuno si aspettava un cambiamento del genere poi. Un rimpallo, poi un rigore ingenuo. In pochi minuti ci siamo trovati sotto di due reti, ci siamo disuniti ed è cambiata la partita. Prima del finale abbiamo avuto la chance con Candellone”. “Nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi. Abbiamo messo cuore e grinta, ma non è bastato per compleare la rimonta. Dopo il gol ci avevo sperato”. “Il COSENZA ha fatto la sua partita, ha confermato di avere grande qualità offensiva. Spiace, dal canto nostro, perchè non ci siamo espressi come sappiamo”. “C’era rammarico in ottica playoff non aver conquistato punti oggi: sarebbero stati preziosi visti i tanti risultati a sorpresa. Siamo ... Leggi su udine20

