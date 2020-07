Pontina, tentano il colpo nell’area di servizio: banditi messi in fuga dal vigilante (Di lunedì 20 luglio 2020) Nella prima mattinata odierna, verso le 2.30, una banda di malviventi è stata messa in fuga dall’istituto di vigilanza evolution service di Aprilia, presso l’aerea di servizio fiamma 2000. Servendosi di una strada secondaria la banda voleva entrare nel bar attraverso un buco nel muro, passando dal bagno sul retro. Furto sventato, si registrano pochi danni al locale. Pontina, tentano il colpo nell’area di servizio: banditi messi in fuga dal vigilante su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Dimentica la figlia di 8 anni alla stazione di servizio di Aprilia: la bimba tenta di attraversare la Pontina Il Messaggero Bimba dimenticata al benzinaio sulla Pontina; salvata dalla stradale di Aprilia mentre tenta di attraversare…

Dimentica la figlia di 8 anni alla stazione di servizio di Aprilia: la bimba tenta di attraversare la Pontina

Una bimba di otto anni è scesa dall'automobile mentre la madre, alle 18.30 di ieri, in una stazione di servizio di Aprilia, sulla Pontina, stava facendo rifornimento. La donna, rientrata in auto, è ri ...

