Pontina, iniziano i lavori per il ripristino dell’illuminazione: previsti restringimenti di carreggiata (Di lunedì 20 luglio 2020) Al via i lavori di ripristino dell’illuminazione sulla strada statale 148 “Pontina” da parte di Anas. I lavori che verranno eseguiti in entrambe le direzioni, interesseranno i tratti compresi tra il chilometro 9,500 e il chilometro 13,800 (Roma). Per consentire gli interventi saranno effettuati dei restringimenti di carreggiata in corrispondenza del cantiere, le lavorazioni verranno effettuate nella fascia oraria notturna (22.00 / 6.00). Il completamento è previsto entro il 20 ottobre. (Foto di repertorio) Pontina, iniziano i lavori per il ripristino dell’illuminazione: previsti restringimenti di carreggiata su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pontina, iniziano i lavori per il ripristino dell’illuminazione: previsti restringimenti di carreggiata -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina iniziano Pontina, la domenica inizia con le code a Castel Romano Il Corriere della Città Bimba scende dall’auto della madre e cammina sulla carreggiata

Nel frattempo la polizia ha iniziato a ricevere segnalazioni di una bimba che camminava a lato della carreggiata sulla via Pontina. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno fatto subito rallentare il ...

Serie D, saranno tre le formazioni pontine al via della nuova stagione: Latina, Aprilia e Formia

Il campionato di serie D, quarta serie nazionale del calcio, si prepara a vivere la sua 73esima edizione. Quella precedente è stata la più corta della storia. Iniziata regolarmente il 1º settembre 201 ...

Nel frattempo la polizia ha iniziato a ricevere segnalazioni di una bimba che camminava a lato della carreggiata sulla via Pontina. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno fatto subito rallentare il ...Il campionato di serie D, quarta serie nazionale del calcio, si prepara a vivere la sua 73esima edizione. Quella precedente è stata la più corta della storia. Iniziata regolarmente il 1º settembre 201 ...