Ponte di Genova, verso l’inaugurazione entro il 5 agosto. La marcia dei camion per il collaudo in timelapse – Video (Di lunedì 20 luglio 2020) Mentre prosegue per il secondo giorno il collaudo statico del Ponte di Genova, il commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha annunciato che la nuova struttura potrà essere inaugurata tra l’1 e il 5 agosto. Sulle polemiche sui limiti di velocità imposti a 70 km/h per il nuovo Ponte è intervenuto intanto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, che nega possibili errori progettuali nella ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi. Dubbi sul fatto che il Ponte non fosse a norma, rendendo così inevitabili i limiti di velocità ridotti, erano stati sollevati alcuni giorni fa dal Sole 24 ore. Polemiche respinte anche da Toti, che alla Stampa parla di vincoli noti da tempo «e in quel tratto ... Leggi su open.online

