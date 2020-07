Ponte di Genova, il sindaco Bucci: “Inaugurazione tra l’1 e il 5 agosto” (Di lunedì 20 luglio 2020) La data dell’inaugurazione del Ponte di Genova dovrebbe essere tra l’1 e il 5 agosto. Genova – La data dell’inaugurazione del Ponte di Genova dovrebbe essere tra l’1 e il 5 agosto. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Marco Bucci a margine della cerimonia del cambio della direzione dell’istituto idrografico della Marina Militare. “Abbiamo ulteriormente ristretto il possibile intervallo per l’inaugurazione del nuovo Ponte, che avverrà in un giorno compreso tra l’1 e il 5 agosto – ha detto il commissario citato dall’Ansa – è in corso il collaudo statico, le cose stanno andando bene e non ci sono ostacoli“. Sul Ponte ... Leggi su newsmondo

