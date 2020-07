Ponte di Genova, il sindaco Bucci: inaugurazione entro il 5 agosto (Di lunedì 20 luglio 2020) commenta Il nuovo Ponte di Genova sarà inaugurato tra l' 1 e il 5 di agosto . Lo annuncia Marco Bucci , sindaco e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera . 'Abbiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset

davidealgebris : Ponte Morandi costruito 50 anni fa limite 110 Km. Nuovo Ponte Genova limite 70km. Quando gli idioti gestiscono… - GiovanniToti : Manca davvero poco ormai... sul ponte di #Genova questa mattina sono iniziate le prime prove di collaudo, che andra… - Corriere : Il nuovo Ponte di Genova è fuori norma, limite velocità a 70 orari - jobwithinternet : RT @1f6eed3c8c1c4e4: IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DEL NUOVO PONTE DI GENOVA NON SI DICE NULLA DEL MINISTRO IN ESSERE 2 ANNI FA DEL RIO… - 1f6eed3c8c1c4e4 : IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DEL NUOVO PONTE DI GENOVA NON SI DICE NULLA DEL MINISTRO IN ESSERE 2 ANNI FA DEL R… -