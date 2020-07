Ponte di Genova, Bucci: "Inaugurazione tra 1 e 5 agosto" (Di lunedì 20 luglio 2020) "Abbiamo ulteriormente ristretto l'intervallo possibile per l'Inaugurazione del nuovo Ponte, che avverrà in un giorno compreso tra l'1 e il 5 agosto". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, nella mattinata di oggi, 20 luglio, a margine della cerimonia del cambio della direzione dell'istituto idrografico della Marina militare. "È in corso il collaudo statico, le cose stanno andando bene e non ci sono ostacoli - continua Bucci - proprio oggi porteremo avanti un dialogo con la presidenza della Repubblica per capire quale possa essere il giorno migliore". Leggi su tg24.sky

