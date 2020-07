Politano sul gong fa gioire il Napoli, ma l’Udinese è quasi salva (Di lunedì 20 luglio 2020) Napoli-Udinese 2-1 34.esima giornata Serie A Tim 2019/2020 Il primo gol in maglia azzurra di Matteo Politano griffa la vittoria del Napoli sull’Udinese, valevole per la 34.esima giornata di Serie A. Al San Paolo termina 2-1: dopo le reti di De Paul e Milik, ecco a tempo scaduto la firma dell’ex Inter a cambiare le sorti di un match che sembrava essersi assestato su un giusto pari e patta. Con questo successo la banda Gattuso aggancia nuovamente il Milan al sesto posto, mentre i bianconeri nonostante il doloroso ko possono sorridere per il risultato negativo del Lecce. Infatti la sconfitta dei salentini nello scontro salvezza contro il Genoa, permette agli uomini di Gotti di restare a +7 sulla zona retrocessione. LA PARTITA Dopo il folto turnover di Bologna, Gattuso si riaffida ai titolarisimmi. Hysaj ... Leggi su sport.periodicodaily

