PNR: la storia dell’Italia che non ha mandato all’Europa il Programma Nazionale di Riforma (Di lunedì 20 luglio 2020) Mentre il negoziato sul Recovery Plan e su Next Generation EU deve ancora concludersi, circola su Facebook e Twitter la foto che vedete qui sopra in cui si elencano i paesi che hanno mandato il Programma Nazionale di Riforme (PNR o National Reform Programme 2020) tra i quali non c’è l’Italia. La prima fonte della foto è questa ma ce ne sono altre tra cui qualcuna poi cancellata. Nel frattempo la pagina della Commissione Europea è stata aggiornata e il documento adesso compare. PNR: la storia dell’Italia che non ha mandato all’Europa il Programma Nazionale di Riforma Il primo punto da segnalare è che effettivamente quando la storia ha cominciato a circolare non risultava che ... Leggi su nextquotidiano

dipego : RT @itinagli: In sintesi: l’impatto del tema #PNR sulle negoziazioni attualmente in corso a Bruxelles è pari a ZERO. Giusto tenere conto de… - Samuele_Fiorini : RT @itinagli: In sintesi: l’impatto del tema #PNR sulle negoziazioni attualmente in corso a Bruxelles è pari a ZERO. Giusto tenere conto de… - wilmascampini : RT @itinagli: In sintesi: l’impatto del tema #PNR sulle negoziazioni attualmente in corso a Bruxelles è pari a ZERO. Giusto tenere conto de… - neXtquotidiano : #PNR: la storia dell'Italia che non ha mandato all'Europa il Programma Nazionale di Riforma - SOLCALIENTE2 : RT @itinagli: In sintesi: l’impatto del tema #PNR sulle negoziazioni attualmente in corso a Bruxelles è pari a ZERO. Giusto tenere conto de… -

Ultime Notizie dalla rete : PNR storia PNR: la storia dell’Italia che non ha mandato all’Europa il Programma Nazionale di Riforma next PNR: la storia dell’Italia che non ha mandato all’Europa il Programma Nazionale di Riforma

Nel frattempo la pagina della Commissione Europea è stata aggiornata e il documento adesso compare. PNR: la storia dell’Italia che non ha mandato all’Europa il Programma Nazionale di Riforma Il primo ...

Vertice Ue: Recovery Fund verso un taglio da 100 miliardi

Venerdì a Bruxelles inizia il vertice (forse) decisivo sul piano di aiuti e per l’Italia la strada è in salita – L’Olanda chiede “condizionalità forti” per l’erogazione dei fondi e il potere di veto s ...

Nel frattempo la pagina della Commissione Europea è stata aggiornata e il documento adesso compare. PNR: la storia dell’Italia che non ha mandato all’Europa il Programma Nazionale di Riforma Il primo ...Venerdì a Bruxelles inizia il vertice (forse) decisivo sul piano di aiuti e per l’Italia la strada è in salita – L’Olanda chiede “condizionalità forti” per l’erogazione dei fondi e il potere di veto s ...