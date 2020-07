PMI, UBI Banca e UAI siglano accordo per finanziare le imprese artigiane (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Siglato a Latina un protocollo nazionale tra UBI Banca e Unione Artigiani Italiani e delle Pmi (Uai) finalizzato alla collaborazione per individuare iniziative nell’ambito della consulenza e del supporto alla crescita degli associati Uai oltre che di comune interesse. Grazie all’intervento dell’Area UBI Comunità – spiega UBI Banca in una nota – “l’accordo consentirà di sviluppare diverse attività, inclusa la possibilità di agevolare l’accesso per le imprese associate a specifici plafond anche per finanziare investimenti con impatto positivo sulla sostenibilità. La collaborazione verte inoltre sull’organizzazione di eventi, seminari, workshop e convegni su temi quali l’innovazione, la ... Leggi su quifinanza

