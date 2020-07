Pmi commercio, firmato nuovo contratto nazionale (Di lunedì 20 luglio 2020) E' stato siglato il contratto Collettivo nazionale di Lavoro per le Piccole e Medie Imprese del commercio, dei Servizi, del Turismo e dei Pubblici esercizi aderenti a ConfimpresaItalia. Il contratto avrà decorrenza dal 1 agosto fino al 31 luglio 2023 e, nelle intenzioni dei contraenti, intende dare una risposta alle esigenze dei lavoratori e a quella delle imprese in un clima di bilanciamento degli interessi che includa sia il rilancio reale dell'occupazione, nel rispetto di livelli salariali adeguati, sia la crescita delle imprese stesse, fattori indispensabili per l'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese. Contestualmente Confintesa e ConfimpresaItalia hanno costituito un Ente Bilaterale denominato “EN.B.IT.” con lo scopo di sviluppare in ... Leggi su iltempo

E' stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Piccole e Medie Imprese del Commercio, dei Servizi, del Turismo e dei Pubblici esercizi aderenti a ConfimpresaItalia. Il Contratto ...

Camera di commercio, bando per la partecipazione delle imprese alle fiere internazionali

Arezzo, 20 lugio 2020 - Dopo il bando per la digitalizzazione e quello per il sostegno alla ripartenza dei comparti produttivi, Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha aperto da oggi il bando per ...

