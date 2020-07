PlayStation 5, Sony pensa a un limite di acquisto per ciascun cliente (Di lunedì 20 luglio 2020) Una sola PlayStation 5 per cliente. È il possibile limite previsto sul sito Sony dedicato alla prenotazione della nuova console. Sony non ha ancora reso noto il prezzo né la data esatta di uscita dell’attesissima console di prossima generazione. Dopo l’imponente presentazione del mese scorso l’unica certezza largamente confermata dagli addetti è che la PlayStation 5 sarà in vendita durante le prossime vacanze natalizie. In attesa di ottenere altri dettagli i siti specializzati stanno rilanciando giorno dopo giorno nuove ipotesi riguardo alle informazioni mancanti. In una conversazione online tra appassionati di videogiochi, ripresa dal sito Techradar, è emerso un indizio di una possibile decisione di ... Leggi su bloglive

