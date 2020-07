Pitti Connect, parte la fiera digitale dedicata al menswear primavera/estate 2021 (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono circa 400 tra Pitti Uomo, Bimbo e Filati i marchi che partecipano a Pitti Connect, la nuova piattaforma digitale dei saloni estivi di Pitti Immagine, nato per mettere in contatto gli espositori, i buyer e i giornalisti che fino al prossimo 30 ottobre si potranno incontrare virtualmente. Of course. Per l'occasione il sito web di Pitti Immagine avrà una nuova veste ricca di contenuti, eventi, conversazioni e fashion feed per dare alle aziende espositrici un'opportunità inedita e stimolante di presentare le nuove collezioni, con strumenti avanzati di networking e marketplace. «Cercavamo soluzioni per l’emergenza, ma abbiamo trovato anche opportunità per il domani», ha racontato in conferenza stampa Agostino Poletto, direttore ... Leggi su gqitalia

