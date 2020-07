Pioli “Ora sappiamo come vincere e abbiamo benzina” (Di lunedì 20 luglio 2020) CARNAGO (ITALPRESS) – “abbiamo la consapevolezza delle nostre qualità per vincere le partite. sappiamo che possiamo avere le qualità singole e collettive per trovare la giocata vincente”.Stefano Pioli analizza così la svolta mentale del suo Milan dopo la ripresa del campionato, che ne ha fatto una delle squadre più in forma, proprio insieme al Sassuolo, che i rossoneri sfideranno domani in trasferta. Il tecnico milanista ne ha parlato in conferenza stampa, anche a proposito del suo futuro: “A me interessa che la benzina duri fino al 2 agosto, poi si penserà alla prossima stagione. abbiamo corso tanto, siamo sempre lì al settimo posto. Il serbatoio è messo bene, non siamo in riserva, ci sono quattro gare, dimostreremo di stare sul ... Leggi su liberoquotidiano

nestquotidiano : Pioli “Ora sappiamo come vincere e abbiamo benzina” - SkySport : Sassuolo-Milan, Pioli: 'Ora abbiamo mentalità vincente, nel 2020 ritmo da Champions' - Italpress : Pioli “Ora sappiamo come vincere e abbiamo benzina” - GianVand : RT @SandroSca: Immaginate Pioli, D'Aversa e De Zerbi, dopo 2 trasferte in 3 giorni dire: 'Sempre schiaffi a noi, ora e in passato'? Pioli… - PassioneCalc10 : RT @SandroSca: Immaginate Pioli, D'Aversa e De Zerbi, dopo 2 trasferte in 3 giorni dire: 'Sempre schiaffi a noi, ora e in passato'? Pioli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Ora Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista