Piogge monsoniche in India, le alluvioni devastano il parco di Kaziranga: oltre 100 animali morti [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) oltre 100 animali selvatici, inclusi almeno 8 rari rinoceronti, sono morti nelle recenti alluvioni che hanno colpito il parco Kaziranga in Assam, nell’India nordorientale, secondo le autorità. Il parco nazionale, protetto dall’Unesco, accoglie la più grande popolazione del mondo di rinoceronte unicorne e le recenti Piogge monsoniche lo hanno lasciato sott’acqua quasi all’85%. Il quotidiano Hindustan Times scrive che tra gli esemplari trovati morti dai ranger si contano 8 rinoceronti bianchi, quasi 80 cervi, vari bufali. Decine di altri animali sono morti per annegamento o sono stati colpiti da veicoli mentre tentavano di ... Leggi su meteoweb.eu

