“Pilota confessa di aver spruzzato scie chimiche”: ritorna la bufala del 2015 (Di lunedì 20 luglio 2020) Credevamo di essercene liberati, ma alla decima segnalazione della bufala sul pilota che confessa di aver spruzzato scie chimiche ci troviamo costretti a ribadire la nostra analisi. Nei giorni scorsi gli amici di Analfabeti Funzionali hanno testimoniato che tantissimi utenti hanno ripreso a far circolare la fake news pubblicata nel 2016 da Il Fatto Quotidaino, una nostra vecchia conoscenza. Di questa bufala ci eravamo occupati in questo articolo pubblicato 4 anni fa. “Fatto Quotidaino”, non “Fatto Quotidiano” Alcuni segnalatori ci fanno capire di non aver notato la fonte, e quando consigliamo di verificare il nome del sito cadono dalle nuvole. Si ripresenta, dunque, un classico dei condivisori compulsivi: la mancata verifica ... Leggi su bufale

