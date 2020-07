Pierluigi Diaco a cena dalla Venier lo sfottò diventa virale (Di lunedì 20 luglio 2020) Pierluigi Diaco a cena a casa di Mara Venier, lo sfottò della conduttrice diventa virale: «Stasera…». Diaco è stato ospite della Venier. Insieme a loro i rispettivi compagni, Alessio e Nicola Carraro. Pierluigi Diaco e Mara Venier sono da sempre grandi amici. Per questo, in un video di “Instagram”, la conduttrice si è divertita a punzecchiare l’ospite con una battuta. «Diaco stasera conduco io…», ha detto Mara facendo riferimento alle polemiche dei giorni scorsi. Ovviamente, Diaco ha accolto il simpatico sfottò con una grossa risata. Poi ha commentato: «Tu sei la più punk di ... Leggi su people24.myblog

Momento dedicato alla rubrica La posta del cuore con Katia Ricciarelli all’interno della trasmissione Io e Te: Pierluigi Diaco ha letto una lettera di un ragazzo che non ha mai avuto rapporti intimi ...Katia Ricciarelli ha un nuovo fidanzato? Rivelazione in diretta a Io e Te di Pierluigi Diaco: “mi dicono che in hotel frequenti…”. Katia Ricciarelli ha trovato l’amore tra gli autori di Io e Te?