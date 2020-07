Perugia, 23 migranti tunisini fuggono dalla quarantena: erano tutti negativi al covid (Di lunedì 20 luglio 2020) Perugia, 23 migranti tunisini fuggono dalla quarantena. Ventitré dei 25 migranti tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo – in provincia di Perugia – si sono allontanati ieri sera dal centro di accoglienza dove si trovavano in regime di quarantena precauzionale. Solo due di loro, dopo una notte di ricerche, sono stati trovati nella zona, in buone condizioni di salute. Ventitré dei 25 migranti tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo – in provincia di Perugia – si sono allontanati ieri sera dal centro di accoglienza dove si trovavano in regime di quarantena precauzionale. Solo due ... Leggi su limemagazine.eu

