Perché sui ristoranti Castelli ha torto anche quando ha ragione (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma. Il viceministro dell’Economia Laura Castelli è stata travolta da una valanga di offese volgari e addirittura inaccettabili minacce di morte per qualcosa che non ha detto. O meglio, che non ha detto nei termini per cui è stata oggetto di insulti e sicuramente non tali da scatenare una reazione Leggi su ilfoglio

- ItaliaViva : Dopo 2 anni ancora va avanti il dibattito sulla revoca delle concessioni autostradali. Da una parte c'è appunto il… - GabriellaMan : RT @ilfoglio_it: A proposito dei ristoranti ha detto che "questa crisi ha spostato la domanda e l'offerta. Le persone hanno cambiato modo d… - ilfoglio_it : A proposito dei ristoranti ha detto che "questa crisi ha spostato la domanda e l'offerta. Le persone hanno cambiato…

