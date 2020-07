Perché non c’è ancora l’accordo in Europa sul Recovery Fund (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo essere andata avanti per tutta la notte, la ripresa dei lavori del vertice Ue che deve decidere sul Recovery Plan e su Next Generation EU slitta dalle 14 alle 16 di oggi. Lo ha reso noto il portavoce del Consiglio Europeo. Secondo quello che riferiscono le agenzie di stampa ancora non è stato trovato un accordo sulla dotazione di sovvenzioni per il Recovery Fund. I Frugali ora sarebbero vicini ad accettare di spostare la loro linea rossa a 375 miliardi, ma resta da vedere se gli altri leader siano disposti ad abbassare il margine di 400 miliardi, su cui fino ad ora hanno tenuto il punto. I negoziati proseguono. Perché non c’è (ancora) l’accordo sul Recovery Plan oggi Chi vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto farà notare che siamo al ... Leggi su nextquotidiano

chetempochefa : “Mio padre è morto con dignità, perché è anche vissuto con dignità. Dico sempre alle mie figlie che non bisogna mai… - ElettraLambo : Comunque sapete perché non me ne frega piú un cazz di niente?! Prima, ( assolutamente pesoforma ) mi davano della g… - Rinaldi_euro : Ora è chiaro perché il Regno Unito è uscito sbattendo anche la porta? Loro non devono chiedere il permesso a nessun… - IntiniSarah : Buon giornissimo a tutti e sereno inizio di settimana...quando ci si presenta un occasione viviamola all'istante s… - ItalianBofrot : RT @ElettraLambo: Comunque sapete perché non me ne frega piú un cazz di niente?! Prima, ( assolutamente pesoforma ) mi davano della grassa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Mutui, tassi ai minimi: i prezzi delle case non scendono, ecco perché Corriere della Sera