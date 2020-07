Perché il principe Andrea è stato cancellato dalle foto delle nozze di Beatrice di York (Di lunedì 20 luglio 2020) Il padre della sposa è sparito, almeno dalle immagini ufficiali del matrimonio di Beatrice di York con il conte di origini italiane Edoardo Mapelli. Finora non era mai successo: nelle immagini dei royal wedding britannici c’era sempre stato spazio per i genitori della sposa. Stavolta, invece, Sarah Ferguson e soprattutto il principe Andrea di York sono stati «cancellati» delle foto condivise da Buckingham Palace che festeggiano le nozze private della principessa. Leggi su vanityfair

katerinasday : tanto a questa rosa perché era unica al mondo e la rendeva speciale, tu come la rosa del piccolo principe per me se… - fullofsooyoung_ : sto leggendo le fiabe dei fratelli grimm e ho appena scoperto che il ranocchio torna ad essere un principe non perc… - tznukulele : RT @RitaOrsini97: Non ti fidare delle sorellastre che arrivano povere e indifese perché poi vanno al castello e ti rubano il principe #non… - ferropausini : RT @RitaOrsini97: Non ti fidare delle sorellastre che arrivano povere e indifese perché poi vanno al castello e ti rubano il principe #non… - RitaOrsini97 : Non ti fidare delle sorellastre che arrivano povere e indifese perché poi vanno al castello e ti rubano il principe… -