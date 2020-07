Perché ci innamoriamo sempre d’estate? (Di lunedì 20 luglio 2020) Da ragazza che ha vissuto tutte le sue estati in montagna, le mie vacanze estive hanno sempre avuto ben poco da spartire con mondo tutto tintarella & beach volley dipinto da Sotto il sole di Riccione. Seguendo le storie in salsa Vanzina 2.0 dei protagonisti, però, mi sono resa conto dell’unico collante che tiene insieme non solo il film, ma anche le esperienze vacanziere della stragrande maggior parte di noi, a prescindere dalle destinazioni, è una: la magia delle cotte estive. Leggi su vanityfair

aryastarkno : Il sesso fra amici è lecito se il rapporto è chiaro e sincero. Poi però non lamentiamoci se ci innamoriamo, perché… - NathanDelMare : RT @Annalisa3073: “Siamo tutti pazzi quando ci innamoriamo, ecco perché siamo sempre felici.” Charles Bukowski - alycecappellaio : RT @Annalisa3073: “Siamo tutti pazzi quando ci innamoriamo, ecco perché siamo sempre felici.” Charles Bukowski - mewmewtokyo : RT @Annalisa3073: “Siamo tutti pazzi quando ci innamoriamo, ecco perché siamo sempre felici.” Charles Bukowski - siviwow : RT @Annalisa3073: “Siamo tutti pazzi quando ci innamoriamo, ecco perché siamo sempre felici.” Charles Bukowski -

Ultime Notizie dalla rete : Perché innamoriamo Perché ci innamoriamo sempre d estate? Vanity Fair.it