Per la Fondazione Gimbe non è opportuno prorogare lo stato d'emergenza (Di lunedì 20 luglio 2020) È opportuno prolungare lo stato d'emergenza oltre il 31 luglio? Secondo la Fondazione Gimbe questa misura non avrebbe senso per una serie di motivi, a partire da quello dell'attuale situazione sanitaria in Italia, fino ad arrivare al peso psicologico che una decisione di questa portata potrebbe avere. Inizialmente, il governo aveva pensato di prolungare lo stato d'emergenza – potendo quindi continuare a operare attraverso i dpcm o altre misure legislative di respiro molto più breve – fino al 31 dicembre. L'opzione, tuttavia, era stata riconsiderata, passando a un periodo più a corto raggio, con data ultima il 31 ottobre. LEGGI ANCHE > Il governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre

Ultime Notizie dalla rete : Per Fondazione Covid, Fondazione Marmo: raccolti 1,2 milioni, spesi già la metà per sanità e volontariato La Voce Apuana GREENPEACE: ANCHE NEI NOSTRI MARI SEGNALI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, PRIMI RISULTATI DEL PROGETTO “MARE CALDO”

Greenpeace, che si trova all’Isola d’Elba per la spedizione di ricerca “Difendiamo il Mare”, condotta con la barca Bamboo della Fondazione Exodus di don Mazzi, rende noti oggi i primi risultati dei mo ...

Incontro in unica data tra Stefano Massini e l’Orchestra Multietnica di Arezzo per l’inaugurazione del Festival delle Musiche

L’evento inaugurale del Festival delle Musiche 2020, realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, non poteva regalare occasione più propizia per tornare e riconoscersi nel ...

