Peppe e Toni Servillo all’Arena Spartacus Festival. Santa Maria Capua Vetere, due mesi di spettacoli (Di lunedì 20 luglio 2020) Entra nel vivo con due importanti appuntamenti con Peppe e Toni Servillo l’Arena Spartacus Festival all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Un Festival che con oltre due mesi di programmazione di cinema, danza, letteratura, musica e teatro (tutte le sere fino al 15 settembre) ha messo in piedi il palinsesto culturale più ampio e variegato dell’estate campana 2020 (programma completo su www.arenaSpartacus.it). Mercoledì 22 luglio alle 21.30 sul palco del secondo anfiteatro al mondo per dimensioni dopo il Colosseo ci sarà Peppe Servillo accompagnato al piano da Natalio Mangalavite per uno spettacolo ... Leggi su ildenaro

