Pensione anticipata caregiver: si può chiedere se si assistono figli in affido? (Di lunedì 20 luglio 2020) Il caregiver è colui che assiste gratuitamente un familiare con grave disabilità in base alla legge 104. Per tale figura sono previste delle agevolazioni pensionistiche vincolate alla residenza con il familiare disabile e alla durata temporale dell’assistenza che gli si presta. Vediamo le possibilità di Pensione anticipata per caregiver. Pensione anticipata caregiver Una lettrice, esponendo la sua situazione abbastanza particolare, chiede: Buon giorno. Mi chiamo S. ed ho 51 anni. Con me in affido da ottobre 2017 ho un bimbo nato in aprile 2017, con invalidità al 100%.Abita con me anche una figlia adottiva di 20 anni con invalidità al 60% e con legge 68/b. Potrei rientrare nella voce: ... Leggi su notizieora

