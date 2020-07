Pensione anticipata, Ape Sociale, quota 41, opzione donna: domande e risposte (Di lunedì 20 luglio 2020) Moltissimi lettori scrivono per trovare risposta ai propri interrogativi in ambito previdenziale. Molti sono i dubbi e molte sono le misure per accedere alla Pensione, sia essa di vecchiaia che anticipata. Proprio per questo motivo con una carrellata di domande e risposte cercherò di rispondere a quesiti che possono interessare tutti su Pensione anticipata, ape Sociale, quota 41 e opzione donna. Pensione anticipata domande e risposte Vorrei sapere se al raggiungimento dei 67 anni, e quindi al raggiungimento della “normale” Pensione, gli anni sostenuti dall’APE Social rientrano nel computo del monte contributivo ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Pensione anticipata, Ape Sociale, quota 41, opzione donna: domande e risposte - PSardinio : @gildo1959 Fidate che er tasso agevolato è na leggenda metropolitana, er prezzo sarà a pensione anticipata prima dell’estrema unzione. - iLCiTwi : @AnneBonny_1702 Buona pensione anticipata.... - BrBellissimo : @Marcotekas @Gabgar71 @davidealgebris Secondo te un governo che ha mandato in pensione anticipata chiunque e dice ‘… - Vijk1962 : @davidealgebris Grandissima testa di. Io andrò in pensione'anticipata' con 43 anni di lavoro, avendo iniziato a qui… -