"Peggio del previsto. Ora...". Terremoto Ferrari, voci incontrollate su Binotto: "Il coraggio di cambiare" (Di lunedì 20 luglio 2020) Non accadeva dal 2008. Ferrari doppiate e umiliate dalle Mercedes. E ora la rivoluzione potrebbe far cadere la testa di Mattia Binotto. Dopo il disastro del Gp di Ungheria (Vettel sesto, Leclerc fuori dalla zona punti), è lo stesso team principal ad ammette che "la situazione è Peggiore del previsto" e che ora è arrivato "il momento di riflettere anche sull'organizzazione del team". L'incubo che aleggia a Maranello è quello di ripetere l'annus horribilis 2014: tre cambi di guida tecnica, 0 vittorie, una monoposto in balia dei tracciati e degli avversari. Tra 2 settimane, arriva Silverstone, per 2 volte: "Servirà un'analisi chiara da parte di ciascuno e il coraggio di cambiare rotta, se necessario - continua ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Peggio del Il 2020 è peggio del 2016. E i cyberattacchi sono sempre russi Il Foglio Gp Ungheria, pole numero 90 per Hamilton, Bottas secondo. Terza fila per le Ferrari, ma staccatissime

Novanta pole. Lewis Hamilton è la storia della F1. Nella qualifica di Budapest si è dovuto impegnare al massimo per battere un tostissimo Valtteri Bottas che già nel terzo turno di prove libere aveva ...

Jolly Jagiello e il Genoa rivede la luce, ma la salvezza non è scontata

GENOVA - Il tiro di Jagiello che finisce sul palo e poi successivamente va sulla spalla del portiere Gabriel e quindi rotola in rete è un dono del Signore ad una squadra tremebonda che pensava al pegg ...

