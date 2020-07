Pedullà: “Parlare ora di Jovic al Napoli è come pensare alla settimana bianca ad agosto” (Di lunedì 20 luglio 2020) Alcuni organi di stampa hanno riferito che il Napoli sarebbe interessato a Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid, dal momento che la trattativa per Osimhen non si è ancora conclusa. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, ha smentito seccamente questa voce con un tweet. Parlare di Jovic ora che il Napoli non molla e mai ha mollato per Osimhen sarebbe come pensare alla settimana bianca quando manca meno di un mese a Ferragosto Parlare di #Jovic ora che il #Napoli non molla e mai ha mollato per #Osimhen sarebbe come pensare alla settimana bianca quando manca meno di ... Leggi su ilnapolista

