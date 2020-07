Pechino Express 2021 addio Costantino della Gherardesca: importanti novità per il reality di RaiDue (Di lunedì 20 luglio 2020) Che sia un addio o un arrivederci la prossima edizione di Pechino Express, che dovrebbe andare in onda nel 2021, non vedrà in video il suo storico conduttore: Costantino della Gherardesca non sarà, a quanto pare, al timone del programma. Che presenterà più di una novità, stando alle indiscrezioni. A guidare la gara tra coppie di sfidanti sarà un padrone di casa “nuovo di zecca”. E la casa? Non sarà più quella dell’azienda pubblica che da ben otto anni ospitava l’adattamento del format belga-olandese Peking Express. Leggi anche >> Stefano De Martino senza lavoro, fuori dai palinsesti Rai: il gossip arresta la carriera? Pechino ... Leggi su urbanpost

blogtivvu : Pechino Express da Rai2 a TV8 e senza Costantino Della Gherardesca? - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: e se Pechino Express viaggiasse verso Tv8? - SerieTvserie : Blogo retroscena: e se Pechino Express viaggiasse verso Tv8? - tvblogit : Blogo retroscena: e se Pechino Express viaggiasse verso Tv8? - zazoomblog : Blogo retroscena: e se Pechino Express viaggiasse verso Tv8? - #Blogo #retroscena: #Pechino #Express -