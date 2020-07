Pd Campidoglio: Rosati garanzia di buona amministrazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Auguri e buon lavoro ad Antonio Rosati per il nuovo incarico di Amministratore Delegato di Eur spa. L’esperienza di amministratore maturata negli anni passati in Campidoglio, poi a Palazzo Valentini e all’Arsial hanno mostrato le sue competenze e le grandi capacita’ che oggi sono di nuovo al servizio della capitale nella gestione di una societa’ importante come EUR spa. Siamo certi che con il suo impegno, come gia’ dimostrato in passato anche in questa occasione la sua guida sapra’ dare ottimi risultati e raggiungere nuovi traguardi a vantaggio della citta’”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del PD. Leggi su romadailynews

