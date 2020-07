Pattinaggio di figura: cancellato lo Junior Grand Prix a causa delle restrizioni di viaggio (Di lunedì 20 luglio 2020) Niente da fare. Arriva la prima cancellazione nel calendario autunnale del Pattinaggio di figura. La Federazione internazionale di Pattinaggio (Isu) quest’oggi ha comunicato la cancellazione dell’intero Junior Grand Prix di Pattinaggio di figura: inizio in programma a fine agosto a Richmond (Canada) e dopo otto tappe la finale a Pechino nei primi giorni di dicembre. La federazione internazionale ha detto che “alcuni dei suoi membri non possono o non si sentono a proprio agio nel mandare squadre Junior a far disputare le gare del Grand Prix Junior a causa delle restrizioni di viaggio e ingresso imposte ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio figura Pattinaggio di figura: cancellato lo Junior Grand Prix a causa delle restrizioni di viaggio Sportface.it Pattinatrice olimpica ed ex campionessa juniores, si suicida a soli 20 anni

Dramma in Russia: muore suicida la pattinatrice Ekaterina Alexandrovskaya. L’ex campionessa aveva partecipato ai Giochi invernali del 2018. Secondo quanto riferito dagli inquirenti avrebbe lasciato un ...

Pattinaggio artistico in lutto: deceduta la 20enne Ekaterina Alexandrovskaya

L’ex campionessa iridata juniores di pattinaggio di figura Ekaterina Alexandrovskaya è deceduta a Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass citando fonti anonime. La ventenne russa aveva ottenu ...

