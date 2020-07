Patrizia Rossetti: "Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip" (Di lunedì 20 luglio 2020) Patrizia Rossetti, già vincitrice di 'Pechino Express' con Maria Teresa Ruta, potrebbe tornare presto in tv in un nuovo reality. La conduttrice tv, spesso, ospite dei salotti di Barbara d'Urso, intervistata da Francesco Fredella, ai microfoni di Rtl 102.5 ha confermato che, in un passato, non troppo lontano, ha preso in considerazione l'ipotesi di prendere parte, in qualità di concorrente, al 'Grande Fratello Vip':Patrizia Rossetti: "Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip" 20 luglio 2020 15:58. Leggi su blogo

Divertente, solare e sempre schietta, Patrizia Rossetti la amiamo per questo. Colei che ha tenuto le redini di casa Mediaset anni prima l’avvento di Barbara d’Urso e dei suoi contenitori pomeridiani, ...

