Partite Iva, nuova fiscalità: tasse mensili e automatiche (Di lunedì 20 luglio 2020) Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha presentato la novità inerente le Partite iva. Ecco come funzionerà e quali sono le principali novità Fonte PixabayCambiamenti in vista per quanto concerne il fisco. Via saldi e mille scadenze in base al tributo da versare. Per i possessori di Partite iva si prospetto un futuro migliore, decisamente meno tortuoso e soprattutto più lineare e standardizzato. L‘Agenzia delle Entrate ha in mente una strategia per risolvere una volta per tutte il problema delle complicazioni fiscali. L’idea è quella di procedere con un solo prelievo al mese o con uno trimestrale previa autorizzazione del contribuente dove si radunano tutte le scadenze in una sola rata. Andiamo a vedere nello specifico come funzionerà il ... Leggi su chenews

